Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

Kees Smit stond als jonge voetballer voor een lastige keuze: zowel Ajax als AZ wilden het talent graag aan hun jeugdopleiding toevoegen. Uiteindelijk koos de middenvelder voor de Alkmaarders.

In gesprek met ESPN vertelt de Europees kampioen hoe die keuze tot stand kwam en welke rol zijn familie daarin speelde. "Ik heb veel adviezen gekregen van trainers, maar ik kan er nu niet zo snel opkomen wie de beste was", begint Smit. Wel krijgt hij regelmatig raad van zijn vader, Dennis Smit. "Hij zegt vaak wat hij ervan vindt, alleen ben ik het niet altijd met hem eens."

Toch waardeert de jongeling het advies dat hij van huis uit meekrijgt. "Ik moet wel altijd naar hem luisteren, want soms zegt hij wel dingen waar ik wel wat mee kan. Naar hem luister ik wel."

De band met AZ zit diep bij de familie Smit. "Mijn vader en opa waren ook al voor AZ en toen ik jong was, zat ik altijd al in het stadion. Ik ben altijd al fan geweest van AZ", vertelt de 19-jarige middenvelder.

Dat hij destijds ook voor Ajax had kunnen kiezen, maakt zijn keuze voor AZ des te bewuster. "Klopt, ik had een beter gevoel bij AZ. Daar zou ik destijds in een hoger team komen, dus dat sprak meer aan", besluit Smit.