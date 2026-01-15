Groeten uit Grolloo
Johan Derksen fel: "Ajax moet zich de ogen uit de kop schamen"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Kees Smit lyrisch over Ajax-speler: "Echt knap hoe hij dat doet"

Gijs Kila
bron: Noordhollands Dagblad
Kees Smit
Kees Smit Foto: © MTB-Photo

Kees Smit heeft na de 6-0 overwinning van AZ op Ajax lovende woorden over voor Sean Steur. De middenvelder van Ajax maakte indruk op de AZ-speler, ondanks de zware nederlaag van zijn ploeg.

"Ik had het in de eerste helft wel een beetje lastig met hem", vertelt Smit na afloop in het Noordhollands Dagblad. "Hij zakte heel erg uit, tot vlak voor zijn verdediging. Daardoor wist ik niet goed of ik door moest stappen op hem. Want de afspraak was dat als we druk gingen geven, ik hem moest verdedigen. Ik denk dat ik dat wel prima heb gedaan."

Ondanks de duidelijke overwinning zag Smit genoeg kwaliteiten bij de achttienjarige middenvelder. "Ik vind hem gewoon een heel goede voetballer, heel goed aan de bal. Eén keer draaide hij ook goed van me weg. Gelukkig heeft hij niet veel gevaarlijke dingen gedaan vanavond, daar ben ik blij mee."

De AZ-middenvelder plaatst Steur zelfs boven zichzelf op dezelfde leeftijd. "Maar goed, als je zó jong al zó goed bent, vind ik dat wel knap. Of hij verder is dan ik op die leeftijd? Ja, dat denk ik wel. Toen ik zo oud was, speelde ik nog niet in het eerste. Hij wel. Echt knap hoe hij het doet."

Smit waarschuwt Steur tegelijkertijd voor wat er nog komt. "Hij krijgt nu heel veel lof, en dat is ook terecht. Maar als je langer speelt en het gaat dan wat minder, dan krijg je ook meer kritiek. Daar moet ie wel rekening mee houden, dat er een andere periode kan komen", waarschuwt hij. 

Tot slot trekt Smit een vergelijking met zijn eigen situatie. "In het begin kon ik drie fouten maken en dan was het publiek nog steeds tevreden. Als ik dat nu doe, reageren ze wel anders. Er wordt meer op je gelet. Daar moet hij ook rekening mee gaan houden. Maar ik denk dat hij heel goed gaat worden."

