Kehrer blij met transfer naar Ajax: "Dat klonk erg positief"

Kehrer komt op huurbasis over van AS Monaco. "Ik heb hier een paar keer gespeeld. Ik ben hier ook een paar keer op bezoek geweest. Ik zou niet zeggen dat ik het heel goed ken, maar ik ben hier weleens geweest", reageert hij in gesprek met de clubkanalen.

De verdediger speelde jaren geleden met Schalke tegen Ajax en raakte toen al onder de indruk. "Tegen Ajax spelen, de sfeer in het stadion proeven, bevestigde het beeld dat ik al van Ajax had en nog steeds heb", aldus de international.