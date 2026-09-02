Kehrer blij met transfer naar Ajax: "Dat klonk erg positief"
Thilo Kehrer is blij met zijn transfer naar Ajax. De Duitse verdediger werd woensdag gepresenteerd in Amsterdam.
Kehrer komt op huurbasis over van AS Monaco. "Ik heb hier een paar keer gespeeld. Ik ben hier ook een paar keer op bezoek geweest. Ik zou niet zeggen dat ik het heel goed ken, maar ik ben hier weleens geweest", reageert hij in gesprek met de clubkanalen.
De verdediger speelde jaren geleden met Schalke tegen Ajax en raakte toen al onder de indruk. "Tegen Ajax spelen, de sfeer in het stadion proeven, bevestigde het beeld dat ik al van Ajax had en nog steeds heb", aldus de international.
De gesprekken met Jordi Cruijff zorgden voor veel enthousiasme bij Kehrer. "Hij legde het plan uit, wat de verwachtingen en ambities zijn, hoe het team in elkaar zit, en hoe de trainer met het team werkt", vervolgt hij. "Dat klonk allemaal erg positief. Het gaf me een goed beeld van wat ik kan verwachten. En ook wat er van mij wordt verwacht. Daarom kijk ik er erg naar uit."
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