Kehrer herenigd met bekende gezichten: "Fijn om ze weer te zien"
Thilo Kehrer heeft weinig aanpassingsproblemen bij Ajax. De Duitse verdediger werd in Amsterdam herenigd met een aantal bekende.
Kehrer maakte op de laatste dag van de transferperiode de overstap van AS Monaco naar Ajax. "Ik hoefde niet veel te vragen. Ik kende Ajax al erg goed. Ik heb bij Schalke gespeeld, niet ver hiervandaan. Het was allemaal al heel duidelijk", vertelt hij aan ESPN. "De omvang, het stadion, de atmosfeer en het pure voetbal. De club heeft z'n eigen DNA."
Met Caio Henrique en Simon Adingra wordt Kehrer herenigd met twee andere ploeggenoten van AS Monaco. "Het maakt het makkelijker als je bekenden hebt. Ze helpen je integreren. Je hebt al een connectie", legt de verdediger uit. "Het was fijn om ze weer te zien."
Ook landgenoten Marc ter Stegen en Julian Brandt zijn bekende gezichten. "Ik ken Marc ter Stegen en Julian Brandt van toen ik tegen ze speelde in de Bundesliga en van het Duitse nationale elftal", legt hij uit.
Zet in op Ajax tegen Fortuna Sittard!
Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Kehrer herenigd met bekende gezichten: "Fijn om ze weer te zien"
Tim Hofman: "Huidskleur Weghorst voor mij volstrekt irrelevant"
Mokio op de bank bij Ajax? "Dat gaat nu toch een beetje ontstaan"
René van der Gijp kritisch na Ajax - PSV: "Dat zie je niet vaak"
FC Utrecht strikt voormalig Ajacied: "Ontzettend blij en trots"
Ivan Perisic na topper tegen Ajax: "Ik denk dat ze bang waren"
Hans Kraay jr. kraakt Ajax-duo: "Wat is dat, dat ze dat durven?"
Ajax krijgt waarschuwing over Amrabat: "Oogt dikwijls wat oud"
Míchel krijgt kritiek: "Wat een opgewonden standje is dat, zeg"
Arnold Bruggink steunt oud-Ajacied: "Hij is nog lang doorgegaan"
Padt op zoek naar nieuwe club: "Ik sta open voor meerdere landen"
Van Bommel reageert op Bouwman-commotie: "Mijn schuld, heb hem geappt"
BBC zet Ajax in rijtje met succesvolste dynastieën aller tijden
'Youri Mulder eist spelregelwijziging': "Het is belachelijk!"
Sean Steur nú al rijp voor Oranje? "Steur kan op de volglijst"
Voormalig Ajacied Hakim Ziyech gepresenteerd bij nieuwe club
De Mos wijst naar Ajacied: "Zou kandidaat geweest zijn voor Oranje"
Traoré: "Met Ajax waren die wedstrijden altijd heel belangrijk"
"Knap dat Jordi Cruijff hem naar de Arena heeft weten te halen"
Rafael van der Vaart vergelijkt: "De allerleukste job die er is"
Vertrek Marc Overmars komt hard aan: "Niemand wist het"
Henk Spaan verbaasd door Ajacied: "Dat begrijp ik gewoon niet"
'Voormalig Ajacied Calvin Bassey in beeld bij Italiaanse topclub'
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor Fortuna Sittard - Ajax
Kieft op de bres: "Denk je dat je een wereldwonder binnenhaalt?"
Sneijder verkoopt partij voetbalshirts: "Doet het voor geld"
Ajax-huurling laat zich uit over zijn toekomst: "Het doel is..."
Lang reageert op incident: "Hij gedroeg zich op een manier die.."
Felle kritiek op Ajax: "Het ligt te rollenbollen en te janken"
Cruijff-beleid bejubeld: "Zie 't risico, maar voel ook opwinding"