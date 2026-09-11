Kehrer herenigd met bekende gezichten: "Fijn om ze weer te zien"

Kehrer maakte op de laatste dag van de transferperiode de overstap van AS Monaco naar Ajax. "Ik hoefde niet veel te vragen. Ik kende Ajax al erg goed. Ik heb bij Schalke gespeeld, niet ver hiervandaan. Het was allemaal al heel duidelijk", vertelt hij aan ESPN. "De omvang, het stadion, de atmosfeer en het pure voetbal. De club heeft z'n eigen DNA."

Met Caio Henrique en Simon Adingra wordt Kehrer herenigd met twee andere ploeggenoten van AS Monaco. "Het maakt het makkelijker als je bekenden hebt. Ze helpen je integreren. Je hebt al een connectie", legt de verdediger uit. "Het was fijn om ze weer te zien."