Kehrer ziet grote mogelijkheden bij Ajax: "Kunnen veel bereiken"

Thilo Kehrer kijkt met vertrouwen naar de rest van het seizoen bij Ajax. De Duitse verdediger verscheen tegen Fortuna Sittard voor het eerst aan de aftrap en beleefde direct een uitstekend basisdebuut. Met een doelpunt en een assist had de zomeraanwinst een belangrijk aandeel in de overtuigende 1-5 overwinning van de Amsterdammers.

Na zijn eerste basisplaats is Kehrer enthousiast over de mogelijkheden van zijn nieuwe ploeg. "Ik denk dat er veel mogelijk is. We moeten gewoon doorgaan, doorgaan met werken. Dat doen we ook. Met de trainer zijn ideeën verfijnen, en elkaar ook beter vinden in het veld. Dan denk ik dat er nog meer mogelijk is", vertelt hij voor de camera van NOS.

De verdediger denkt dat Ajax over voldoende kwaliteit beschikt om dit seizoen serieus mee te doen. "We krijgen in alle wedstrijden kansen om ver te komen en zo kunnen we veel bereiken", vervolgt Kehrer. "Dat is ons doel als team en als club. Er zijn geen geheimen. Het is hard werken, met veel concentratie."