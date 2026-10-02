'Kehrer ziet transferwaarde ondanks prima start bij Ajax dalen'

Thilo Kehrer kent een prima start bij Ajax. Toch ziet de nieuwe verdediger zijn transferwaarde een flink stuk dalen.

Transfermarkt schat de Duitser namelijk in op een bedrag van 8 miljoen euro. Dit was afgelopen zomer nog 12 miljoen euro. Een flinke daling dus voor de van AS Monaco gehuurde speler.

Kehrer speelde de laatste wedstrijden van Ajax steevast in de basis mede dankzij de blessure van Aaron Bouwman. Ajax heeft geen koopoptie in de huurovereenkomst met Monaco bedongen.