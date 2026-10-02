Meldingen
2026-10-01
Kasper Dolberg, met Míchel Sánchez in de inzet
Kasper Dolberg dit jaar niet meer in actie? "Lang aan de kant"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Kehrer ziet transferwaarde ondanks prima start bij Ajax dalen'

Gijs Kila
bron: Transfermarkt
Thilo Kehrer
Thilo Kehrer Foto: © Pro Shots

Thilo Kehrer kent een prima start bij Ajax. Toch ziet de nieuwe verdediger zijn transferwaarde een flink stuk dalen.

Transfermarkt schat de Duitser namelijk in op een bedrag van 8 miljoen euro. Dit was afgelopen zomer nog 12 miljoen euro. Een flinke daling dus voor de van AS Monaco gehuurde speler. 

Kehrer speelde de laatste wedstrijden van Ajax steevast in de basis mede dankzij de blessure van Aaron Bouwman. Ajax heeft geen koopoptie in de huurovereenkomst met Monaco bedongen.

Gerelateerd:
Wim Kieft

Kieft over oud-Ajacied: "Wat ik altijd een beetje tegen hem heb..."

0
Jurrien Timber in Oranje

Timber hard voor Oranje: "Overal te laat, veel kansen weggegeven"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws Thilo Kehrer
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
René Wagelaar

Wagelaar ziet in: "Als je bij Ajax speelt heb je een voordeel"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft lachend: "Ik was toch altijd bang dat de politie dat zag"

0
Hedwiges Maduro

Maduro prijst Ajacied: "Hij denkt aan de club, niet aan zichzelf"

0
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kieft over oud-Ajacied: "Wat ik altijd een beetje tegen hem heb..."

'Kehrer ziet transferwaarde ondanks prima start bij Ajax dalen'

Timber hard voor Oranje: "Overal te laat, veel kansen weggegeven"

Steur geniet na vertrek van Ajacied: "Ontzettend mooie speler"

Kraay pleit voor basisplaats oud-Ajacied: "Lieten hem vrij staan"

Oud-Ajacied gefileerd: "Dan vindt hij zichzelf weer te goed"

Lang zag boze Xavi bij Oranje: "Moet de schijt zien te brengen"

Oud-Ajacied Winter wil weer aan de slag: "Ik mis het spelletje"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws