Keizer over Nouri-drama: "Hij wilde helemaal niet meer trainen"

Marcel Keizer heeft uitgebreid teruggeblikt op de ingrijpende gebeurtenissen rond Abdelhak Nouri in de zomer van 2017. De voormalig trainer van Ajax stond destijds pas kort aan het roer in Amsterdam toen de jonge middenvelder tijdens een oefenwedstrijd in elkaar zakte. In de podcast Met Open Vizier van Alex Pastoor vertelt Keizer hoe zwaar die periode was voor de selectie. Vooral Frenkie de Jong had volgens hem grote moeite om het voetbal weer op te pakken.

Op 8 juli 2017 werd Ajax tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk getroffen door een drama. Nouri, op dat moment twintig jaar oud, kreeg op het veld een hartstilstand. Voor Keizer, die net was aangesteld als hoofdtrainer, veranderde daarmee alles. "Die dag gingen wij weer terug naar Amsterdam. Het voelde heel slecht om hem in Oostenrijk achter te laten. We hebben de hele week hoop gehad, want je weet wel dat hij in goede handen is", vertelt Keizer. "De dagen nadat het gebeurde leefden we als selectie tussen hoop en vrees."

In eerste instantie hoopten de spelers en stafleden nog op een positief herstel van Nouri. Uiteindelijk kreeg de selectie echter te horen dat de middenvelder niet meer de oude zou worden. Het nieuws kwam bijzonder hard aan binnen de spelersgroep. "Toen we dat vertelden… Het was heel emotioneel. Sommigen waren helemaal stil. Anderen begonnen te schreeuwen."

Ondanks het verdriet moest Ajax zich voorbereiden op de start van het nieuwe seizoen. De Amsterdammers zouden een week later alweer in actie moeten komen in de voorrondes van de Europa League. Volgens Keizer was het voor verschillende spelers nauwelijks te bevatten dat het voetbal gewoon doorging. "Maar sommige jongens wilden helemaal niet. Die vroegen: ‘waarom trainen we nog?’ Frenkie de Jong wilde helemaal niet meer trainen. Hij kon niet voetballen zonder Appie. Het schema… Het is raar, want dat gaat door, maar het is ook logisch."