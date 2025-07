"Kelvin de Lang heeft deze Ajax-transfer er doorheen gedrukt"

Carlos Forbs verkaste deze zomer naar Club Brugge. Een ongelofelijke transfer, zo vindt Hans Kraay junior. De analist vertelt in gesprek met Voetbal International over het moment dat de aanvaller naar Ajax toe kwam.

"Het was inderdaad in de zomer van Mislintat, waarin de Duitser op schandalige wijze zijn gang mocht gaan van de slappe rvc van Ajax. En plusminus honderd miljoen euro aan transfers mocht uitgeven aan grotendeels zeer middelmatige spelers. Die ook nog eens waanzinnige salarissen kregen", blikt hij terug. "Maar bij Forbs was Mislintat heel toevallig in dit geval niet de hoofdschuldige", benadrukt Kraay junior.

"Want de huidige head of international relations plus scoutingman van Ajax, Kelvin de Lang, is verantwoordelijk voor de 14 miljoen die is uitgegeven aan de hardloper Carlos Forbs", vervolgt hij kritisch. "De Lang heeft namelijk van 2021 tot 2023 als jeugdscout gewerkt bij Manchester City. En dat is nou precies de club waar Forbs van werd gekocht. Dus Kelvin de Lang, die Forbs ongelofelijk veel heeft zien spelen, en er bij Ajax heel goed opstaat, heeft deze transfer bij de RvC en Mislintat doorheen gedrukt."