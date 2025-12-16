Kelvin de Lang reageert op vertrek: "Daarom heb ik besloten..."

Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Gijs Kila
Kelvin de Lang in de zon Foto: © Pro Shots

Ajax heeft het vertrek van Kelvin de Lang bevestigd. De 44-jarige hoofdscout verlaat de club per 1 januari 2026 en gaat zich richten op een nieuwe uitdaging.

Op de clubsite licht De Lang zijn besluit toe. "Het was een intensieve en leerzame periode van tweeënhalf jaar. Het grootste deel van die tijd heb ik het erg naar mijn zin gehad. Door ontwikkelingen van de laatste tijd heb ik besloten me te gaan beraden op een volgende stap, daarom hebben we afgesproken dat ik per 1 januari 2026 stop", aldus De Lang. "Ik ben trots dat ik voor Ajax heb mogen werken en ben mijn collega’s dankbaar voor de samenwerking. Ik hoop dat de club snel weer succesvol wordt."

Directeur voetbal Marijn Beuker betreurt het vertrek van de hoofdscout en spreekt zijn waardering uit. "Het is jammer voor ons dat Kelvin weggaat. Wij hebben plezierig met hem samengewerkt. In transferwindows was het voor alle betrokkenen uitdagend om samen tot goede keuzes te komen, vanwege de vaak beperkte middelen. Daarin heeft hij altijd een goede rol vervuld", zegt Beuker. 

"Hij heeft de scoutingafdeling verder geprofessionaliseerd en de onderlinge samenwerking verbeterd. Hij laat een goed scoutingteam achter, waarmee we nu druk bezig zijn ter voorbereiding op de komende window. We kennen Kelvins ambitie en ik weet zeker dat hij bij een andere mooie club zijn loopbaan een goed vervolg kan geven. Daar wensen wij hem alle succes bij."

