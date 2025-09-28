Boy Kemper
Kemper over concurrentie bij Ajax: 'Had Blind en Tagliafico voor me'
Boy Kemper Foto: © BSR Agency
Boy Kemper speelde tussen 2016 en 2020 in de jeugd van Ajax. Via een omweg is hij toch in de Eredivisie terechtgekomen. Want de concurrentie bij de Amsterdammers was niet mals. Zegt hij bij AjaxShowtime.
"Ik had Daley Blind en Nico Tagliafico voor me" begint de linksback. "Zij waren op dat moment gewoon beter en dat moet je gewoon accepteren."
"Daar had ik niet echt moeite mee. Ik was gewoon gefocust op mijn eigen carrière" vervolgt de Purmerender die ook bij Ajax had kunnen blijven.
"Ajax wilde met mij door, maar ze waren wel eerlijk: de situatie gaat op dit moment niet veranderen, je gaat spelen bij Jong. Toen heb ik besloten om verder te kijken en daar stond Ajax ook voor open. Ik ben toen naar ADO gegaan", legt Kemper uit.
Laatste nieuws
Transfer Regeer aangehaald: "Gedachten schieten alle kanten op"
Perez wijst op probleem: "Daar is Heitinga verantwoordelijk voor"
Mario Been fileert Ajax: "Dit is gewoon schrijnend om te zien"
Kemper over concurrentie bij Ajax: 'Had Blind en Tagliafico voor me'
Blokzijl over die ene goal: "Tuurlijk is dat grappig om te zien"
Sydney van Hooijdonk: "We waren echt heer en meester in de Arena"
Taylor kritisch op de eigen supporters: "Ik heb liever dat..."
Ex-Ajax-speler bekritiseerd door Engelse media: "Was onzichtbaar"
Borst haalt uit: "Al loopt hij negen jaar met Arne Slot mee..."
De Lange waarschuwt Ajax voor ex-Feyenoorder: "Zie de kwaliteiten"
Meer nieuws
Ajax-fans eisen vertrek Heitinga: "Gooi deze man eruit en snel"
Robert Maaskant is verbaasd: "Ik vind het een rare discussie"
Robin van Persie vergeleken met Ajacied: "Hij deed hetzelfde!"
Kenneth Perez kritisch: "De basis van dit Ajax is niet gezond"
Hoefkens reageert fel: "Daar heb ik heel veel problemen mee"
Perez: "Dit Ajax heeft niks met het hedendaagse voetbal te maken"
Kemper: "We weten dat we het Ajax heel moeilijk kunnen maken"
Ajax-speler gretig: "Wil nog veel meer laten zien voor deze club"
Heitinga over Duivenvoorden-interesse: "Ajax is altijd op zoek"
Klaassen verklaart matig duel: "Dat ziet er dan heel lullig uit"
Ouder nieuws
Ajax boekt overwinning ondanks matig spel tegen sterke NAC Breda
Perez: "Ik vind dat je daar zelf de baas over bent als Ajax"
Heitinga verklaart opstelling: "Hij is voor die positie gehaald"
NAC Breda-speler: "Ik vond het wel fijn samenwerken met Heitinga"
MATCHDAY | Opstelling Ajax bekend: Heitinga kiest voor Konadu
Ajax krijgt NAC op bezoek: "Voor ons eigenlijk buitencategorie"
Jansen zien zwakte achterin bij Ajax: "Ben geen fan van hem"
NAC-speler vol vertrouwen richting Ajax: "Ik wil het vuur zien"
Ajax definitief zonder fans in eerste uitduel Champions League
Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga maakt keuze in de spits
Video’s
Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"
"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"
Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"
Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"
Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"
'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"
Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"
0 reacties