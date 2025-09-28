Kemper over concurrentie bij Ajax: 'Had Blind en Tagliafico voor me'

Boy Kemper speelde tussen 2016 en 2020 in de jeugd van Ajax. Via een omweg is hij toch in de Eredivisie terechtgekomen. Want de concurrentie bij de Amsterdammers was niet mals. Zegt hij bij AjaxShowtime .

"Ik had Daley Blind en Nico Tagliafico voor me" begint de linksback. "Zij waren op dat moment gewoon beter en dat moet je gewoon accepteren."

"Daar had ik niet echt moeite mee. Ik was gewoon gefocust op mijn eigen carrière" vervolgt de Purmerender die ook bij Ajax had kunnen blijven.

"Ajax wilde met mij door, maar ze waren wel eerlijk: de situatie gaat op dit moment niet veranderen, je gaat spelen bij Jong. Toen heb ik besloten om verder te kijken en daar stond Ajax ook voor open. Ik ben toen naar ADO gegaan", legt Kemper uit.