Kemper: "Uit bij Ajax hebben we onze beste wedstrijd gespeeld"

NAC-aanvoerder Boy Kemper (26) neemt het zaterdagavond (20.00 uur) met zijn huidige club op tegen zijn oude club Ajax. Tegenover De Telegraaf vertelt hij waar het geloof in handhaving vandaan komt en blikt hij vooruit op de laatste vier speelrondes.

Kemper gelooft dat hij zaterdagavond punten kan pakken tegen Ajax. "We hebben dit seizoen de meeste punten gepakt tegen clubs die hoog op de ranglijst staan", begint Kemper. "En het gat is maar drie punten. Weten we dat te dichten, dan kunnen we qua doelsaldo over FC Volendam heen."

De NAC-aanvoerder ziet genoeg reden voor vertrouwen op handhaving. "We hebben dit seizoen vaak best goed gevoetbald tot het zestienmetergebied van de tegenstander", vervolgt hij. "We moeten effectiever zijn. Als die goals gaan vallen, dan ben ik ervan overtuigd dat we nog veel punten gaan halen. En constanter spelen is ook een verbeterpunt."

Kemper treft zaterdagavond Ajax, waar hij voorheen nog gespeeld heeft. "Uit bij PSV en uit bij Ajax hebben we misschien wel onze beste wedstrijden gespeeld, in Amsterdam zelfs uiteindelijk met tien man. We hebben altijd een goed plan. En tegen de topploegen weten we altijd wat extra energie op te wekken", aldus de NAC-verdediger.