Kemper: "Uit bij Ajax hebben we onze beste wedstrijd gespeeld"

Cherine
Boy Kemper
Boy Kemper Foto: © Pro Shots

NAC-aanvoerder Boy Kemper (26) neemt het zaterdagavond (20.00 uur) met zijn huidige club op tegen zijn oude club Ajax. Tegenover De Telegraaf vertelt hij waar het geloof in handhaving vandaan komt en blikt hij vooruit op de laatste vier speelrondes.

Kemper gelooft dat hij zaterdagavond punten kan pakken tegen Ajax. "We hebben dit seizoen de meeste punten gepakt tegen clubs die hoog op de ranglijst staan", begint Kemper. "En het gat is maar drie punten. Weten we dat te dichten, dan kunnen we qua doelsaldo over FC Volendam heen."

De NAC-aanvoerder ziet genoeg reden voor vertrouwen op handhaving. "We hebben dit seizoen vaak best goed gevoetbald tot het zestienmetergebied van de tegenstander", vervolgt hij. "We moeten effectiever zijn. Als die goals gaan vallen, dan ben ik ervan overtuigd dat we nog veel punten gaan halen. En constanter spelen is ook een verbeterpunt."

Kemper treft zaterdagavond Ajax, waar hij voorheen nog gespeeld heeft. "Uit bij PSV en uit bij Ajax hebben we misschien wel onze beste wedstrijden gespeeld, in Amsterdam zelfs uiteindelijk met tien man. We hebben altijd een goed plan. En tegen de topploegen weten we altijd wat extra energie op te wekken", aldus de NAC-verdediger.

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagavond de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Óscar García

Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis

FC Groningen viert de treffer van Dies Janse tegen Telstar

Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"

Wout Weghorst knuffelt Steven Berghuis na een goal

Wout Weghorst alsnog van Ajax naar FC Twente? "De weg ligt open"

Jong Ajax viert goal van Don O'Niel

VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Opstelling Ajax bekend: Regeer keert na blessure terug in de basis

Ajax-huurling gaat strijd om basisplek aan: "Ben er klaar voor"

Kemper: "Uit bij Ajax hebben we onze beste wedstrijd gespeeld"

Sutalo verklaart: "We hebben drie verschillende trainers gehad"

'Ajax-huurling Dies Janse trekt interesse van Belgische topclub'

Ajax wint strijd om gewild talent: "Hij ontwikkelt zich enorm"

Valentijn Driessen fel op KNVB: "Dé blunder van deze week"

Sutalo voelt druk bij Ajax: "Het prijskaartje speelt ook mee"
