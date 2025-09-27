Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Kemper: "We weten dat we het Ajax heel moeilijk kunnen maken"

Cherine
Boy Kemper
Boy Kemper Foto: © Pro Shots

Boy Kemper vond dat NAC Breda zaterdagavond meer uit de wedstrijd tegen Ajax had kunnen halen. Het plan van Hoefkens om Ajax continu onder druk te zetten, werkte goed, maar leidde uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat.

"Het klinkt misschien raar, maar we waren zeker niet de mindere vandaag", begint Kemper tegenover ESPN. "Er werden twee goals afgekeurd vanwege minimaal buitenspel, dat is jammer. Ik denk dat we echt een heel goede wedstrijd spelen. Vorig jaar speelden we hier ook goed, toen verloren we verdiend. Nu vond ik dat niet. Met elf tegen elf had ik het nog wel eens willen zien. Zelfs met elf tegen tien kregen we nog kansen. Echt een heel zuur gevoel."

De linksback van NAC, Kemper, speelde een opvallende rol. Hij dekte vaak volledig door op Anton Gaaei, de rechtsback van Ajax, en bevestigde dat dit onderdeel van het plan was. "Als je Ajax laat voetballen en achterin gaat hangen, krijg je een heel lastige wedstrijd. Maar we weten dat we het Ajax heel moeilijk kunnen maken als we vol druk zetten en met onze strijdlust achterin. Dat hebben we vandaag gedaan", aldus de NAC-aanvoerder.

