Kenianen woest om miljoenenduel Ajax, politici bemoeien zich ermee

Het aangekondigde oefenduel tussen Ajax en Bayern München in Kenia heeft voor de nodige ophef gezorgd. Hoewel de wedstrijd bij veel voetbalfans aanvankelijk enthousiast werd ontvangen, klinkt er inmiddels stevige kritiek op de miljoenenbedragen die met het evenement gemoeid zijn. Een groep burgers en mensenrechtenactivisten is zelfs naar de rechter gestapt.

Onlangs werd bekend dat Ajax en Bayern München op 5 januari 2027 het Raila Odinga International Stadium in Kenia officieel zullen openen. Dat gebeurt met een onderlinge oefenwedstrijd. De komst van twee Europese topclubs werd door veel Keniaanse voetbalfans met enthousiasme ontvangen, maar de financiële kant van het evenement zorgt inmiddels voor discussie.

Volgens Duitse media ontvangt Bayern München meer dan vijf miljoen euro voor de wedstrijd. Keniaanse media melden dat Ajax ongeveer 2,5 miljoen euro tegemoet kan zien. Die bedragen hebben tot protest geleid. Volgens het Keniaanse medium Citizen Digital hebben verschillende burgers en mensenrechtenactivisten inmiddels een rechtszaak aangespannen. Zij willen voorkomen dat er publieke middelen worden gebruikt om de wedstrijd te financieren. Daarnaast eisen zij duidelijkheid over de betrokken sponsors, hun financiële bijdragen en de totale kosten van het evenement.