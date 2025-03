Kenneth Perez analyseert Ajax: "Ze zijn er nog niet als club"

Mocht Ajax dit seizoen kampioen worden, dan zou dat volgens analisten behoren tot de meest opmerkelijke kampioenschappen in de geschiedenis van de Eredivisie. Na een turbulente periode met sportieve en organisatorische problemen is de wederopstanding van de Amsterdammers opvallend snel gegaan en wijst ook naar PSV.

Analist Kenneth Perez kan zich goed vinden in de stelling van ESPN dat een eventuele landstitel voor Ajax tot de top drie meest verrassende kampioenschappen ooit zou behoren. "Ja, daar ben ik het wel mee eens", reageert hij tegenover ESPN. "Qua club niet natuurlijk. Qua situatie van de laatste anderhalf of twee jaar is het zeer verrassend. Ik had nooit kunnen bedenken dat een ommekeer zo snel zou kunnen gebeuren. Ze zijn er nog niet als club, maar dat ze uitstekende resultaten hebben geboekt is wel duidelijk."

Marciano Vink is het minder stellig eens met die opvatting. Volgens hem is vooral het falen van PSV opvallend. "Ze hebben er zes of zeven hele goede spelers bijgekregen. Dat zijn bijna allemaal internationals. Het feit dat PSV een veel betere selectie hoort te hebben en het zo weggeeft, dat vind ik de enige verrassing. Dat heeft niet zozeer met Ajax te maken, maar meer met PSV."

Wel stelt Vink dat het voor PSV een flinke wanprestatie zou zijn als de titel uit hun handen glipt. "In elke analyse en uitzending dachten we: 'Die gaan freewheelend naar het kampioenschap.'"