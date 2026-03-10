Laatste nieuws
Kenneth Perez baalt van Ajax: "Dat hebben we op dit moment niet"

Niek
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Ajax verloor afgelopen weekend met 3-1 op bezoek bij FC Groningen, terwijl Feyenoord een puntje pakte op bezoek bij NAC Breda: 3-3. Kenneth Perez baalt van beide topclubs en ziet dat Jordi Cruijff al heeft ingegrepen bij de club uit Amsterdam. 

"Het is een poging om tweede te worden. Ze evalueren de hele tijd. Hij (Jordi Cruijff, red.) is naar Ajax gekomen met het gevoel: waar zit ik naar te kijken? Hoe kan dit beter? Hij heeft blijkbaar heel veel vertrouwen in Oscar García", legt hij uit op de website van ESPN. "Als hij het kan, dan zal hij ook wel de trainer zijn voor de komende jaren. Daar ga ik wel vanuit. Het zou raar zijn als hij daarna weer teruggaat naar Jong Ajax", constateert Perez. 

De Deense analyticus is in de komende maanden benieuwd naar het aan- en verkoopbeleid. "Het gaat er ook om dat Jordi Cruijff en consorten betere spelers moeten zoeken dan in de laatste 26 transferperiodes bij wijze van spreken. Het is al heel lang aan de gang", legt hij uit. "Dit is een oplossing voor de korte termijn, maar het gaat erom dat je straks bij Ajax betere spelers aantrekt om een trainer betere mogelijkheden te geven om beter te presteren. Wij hebben er als Nederlandse competitie ook baat bij dat we een goed Ajax, Feyenoord en PSV hebben. Dat hebben we op dit moment niet", besluit Perez. 

