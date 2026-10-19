Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"

Ajax won zondag met 2-5 op bezoek bij FC Groningen, maar Marcos Leonardo was weer niet trefzeker namens de club uit Amsterdam. Kenneth Perez is nog altijd kritisch op de aanvaller, die wel een strafschop wist te versieren na een overtreding van doelman Etiënne Vaessen.

"Hij heeft mij totaal niet overtuigd. Dat hij twintig miljoen euro waard is, is er niet aan af te zien", sprak hij bij 'Dit Was Het Weekend' op ESPN. "Normaal zie je wel iets wat iemand goed kan, maar ja… Er is veel geld voor hem betaald, maar hij is geen topspits", constateert Perez.

Karim El Ahmadi, die in het verleden bij clubs als Feyenoord en FC Twente speelde, haakte vervolgens in. "Het enige wat je kan zeggen is dat hij keihard heeft gewerkt, maar dat is ook geen goed teken voor een spits. En zijn basistechniek met ballen aannemen…", zucht hij.