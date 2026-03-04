Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Kenneth Perez bekritiseert Ajax: "Het was heel raar om te zien"

Niek
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax Foto: © BSR Agency

Feyenoord verloor zondagmiddag met 2-0 op bezoek bij FC Twente, terwijl Ajax dezelfde dag niet verder kwam dan een gelijkspel tegen PEC Zwolle: 0-0. Kenneth Perez en Leon ten Voorde toonden zich bij VoetbalPraat kritisch over de twee Nederlandse topclubs. 

"Het was een ondergrens die we in de afgelopen periodes wel vaker gezien hebben", sprak Perez voor de camera's van ESPN. "In wedstrijden zoals tegen Go Ahead thuis, Telstar uit en NAC zie je dat het niveau ineens zakt naar iets waarvan je denkt: waar gaat het over? Maar gisteren (zondag, red.) was het echt 0,0 schwung. Er zat niks in, niks van een plan", constateert de Deense analyticus.

"Ik pleit ook absoluut Zwolle niet vrij in deze wedstrijd. Ook al ben je Zwolle, ga alsjeblieft een beetje voetballen", vervolgt hij kritisch. "Maar Ajax stond natuurlijk op papier vaak boven de tegenstander. De opbouw sloeg volledig nergens op, er was geen idee achter de lange ballen naar Weghorst. Het was heel raar om te zien", besluit Perez over strijdplan van de club uit Amsterdam. 

Ook Leon ten Voorde is niet onder de indruk van de nummers 2 en 3 in de Eredivisie. "We hebben gistermiddag toch met tranen in de ogen gekeken naar twee topclubs in Nederland, Ajax en vervolgens Feyenoord", blikt hij terug. "Het is wel heel treurig gesteld met deze twee clubs. En dan vinden we het gek dat we in Europa niks van ons laten zien", zucht Ten Voorde. 

