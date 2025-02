Kenneth Perez benadrukt: "Niemand zal Ajax dat kwalijk nemen"

PSV zit in een moeilijke periode in de Eredivisie. De Eindhovenaren staan nu tweede, met Ajax twee punten voor, ondanks dat PSV een wedstrijd minder heeft gespeeld. Volgens analist Kenneth Perez heeft de club veel te verliezen, zeker nu ze de titel in gevaar zien komen.

"PSV heeft nog steeds veel te verliezen, want het is ronduit belachelijk als ze geen kampioen worden", aldus Perez in Voetbalpraat op ESPN. Hij voegt toe: "Ajax heeft het best of both worlds. Niemand verwacht nog... Of ja, nu verwachten mensen dat ze kampioen worden. Maar niemand neemt het ze kwalijk als ze tweede worden."

Perez is duidelijk over de huidige situatie van PSV: "Eén ding is duidelijk: het loopt nu voor geen meter." Hij vraagt zich af hoe trainer Peter Bosz de ploeg weer op het juiste pad zal krijgen. "De komende drie maanden definiëren Peter Bosz. Hij staat voor de job om dit weer op de rails te krijgen. Dat lijkt me een ongelofelijk mooie uitdaging voor een coach."