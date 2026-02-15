Kenneth Perez bespreekt Ajacied: "Hij is een onbetrouwbare speler"

"Hij is een onbetrouwbare speler, maar hij is zeventien en er zit nog rek in", vertelt Perez in Dit was het weekend van ESPN. "Je moet meer spelers met uitzonderlijke klasse in plaats van die doorsnee spelers, waar ze er ook veel van hebben, hebben. Mokio scoorde in eerste helft, maar hij was ook alert."

"Het is lastig, omdat je als trainer gek wordt van zo'n jongen. Je weet waarschijnlijk hoe ongelooflijk goed hij is, alleen je kunt er niet echt op bouwen en vertrouwen", vervolgt hij. "Regeer is dienstbaar, doet wat hij moet doen en rent en vliegt. Hij heeft alleen niet de kwaliteit die Ajax nastreeft als jij het verschil met PSV wil dichten. Dan moet je meer kwaliteitsspelers hebben."

"Ik denk dat het bij Mokio een mentaliteitskwestie is. Hij is fysiek sterk en heeft een hele goede wedstrijden gespeeld tegen die Belgen. Hij lijkt mij fysiek prima in orde, maar in zijn hoofd is hij zo goed, dat hij denkt: nou… Als hij iets minder van zichzelf zou denken, dan zou hij harder gaan werken. Meer de mentaliteit van Regeer, maar meer de kwaliteit van zichzelf", aldus Perez.