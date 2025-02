Kenneth Perez boos na Ajax - Go Ahead Eagles: "Weet je waarom?

Kenneth Perez is kritisch over het spel van Go Ahead Eagles tegen Ajax. Hoewel sommigen vonden dat de ploeg uit Deventer een sterke wedstrijd speelde, is de analist het daar totaal niet mee eens.

"Trainer Paul Simonis was trots op Go Ahead. Maar jij ergerde je daaraan, toch?", legt journalist Tijmen van Wissing in Voetbalpraat neer bij Perez. "Daar erger ik me ontzettend aan. Want wat is de volgende stap?", vraagt de Deen zich af.

"De eerste 25 minuten van Go Ahead tegen Ajax was nog oké. Maar daarna niet. Het eerste kwartier na rust was verschrikkelijk", analyseert Van Wissing vervolgens het optreden van Kowet in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik vond de eerste 25 minuten van Go Ahead helemaal niet goed. Weet je waarom? Omdat ze niet toesloegen", geeft Perez antwoord op zijn eigen vraag. "En iedereen kan goed voetballen tegen Ajax, want je krijgt heel veel ruimte. Maar het gaat dus om het eindresultaat."

"Nu verlies je met 2-0 en zou ik niet weten waar je trots op kan zijn, eerlijk gezegd. Ik zou het echt niet weten. Ik zou echt niet weten waarom je hiervoor dat woord (trots, red.) gebruikt hiervoor. Als je dan een keer wint, wat is dan de overtreffende trap?", tempert Perez het optimisme bij Go Ahead.