Kenneth Perez: "Dat is voor Ajax helaas de nieuwe realiteit"

Ajax won afgelopen weekend in eigen huis met 2-0 van FC Volendam en Kenneth Perez deelt een compliment uit aan interim-trainer Fred Grim. De voormalig profvoetballer ziet dat de club uit Amsterdam steeds beter begint te spelen.

"Ik vind het al knap dat Ajax er aanspraak op maakt (op de tweede plek, red.) als je ziet hoe ze hebben gespeeld", sprak hij in het programma Voetbalpraat. "Dat is gewoon aan de staf te danken. Ze hebben een team gecreëerd dat, behoudens de wedstrijd tegen AZ, voor elkaar wil werken", constateert Perez.

"Ze proberen alle mankementen te verbloemen door druk op de bal te zetten, samen te werken en samen naar voren en achter te gaan", vervolgt hij voor de camera's van ESPN. "Ik vind het knap dat de staf dat voor elkaar heeft gekregen. Dat is voor Ajax helaas de nieuwe realiteit, dat je eigenlijk niet een trainer kunt aannemen die wil aanvallen. Dat kan als je andere spelers bij elkaar zet. Niet met de kwaliteit die ze nu hebben", besluit Perez met een duidelijke waarschuwing.