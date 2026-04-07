Kenneth Perez: "De laatste tien weken heeft hij geen bal geraakt"
Ajax verloor zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van FC Twente en Wout Weghorst nam de enige treffer van de thuisclub voor zijn rekening. Kenneth Perez toonde zich maandagavond bij VoetbalPraat echter kritisch over de ervaren centrumspits.
“Weghorst is een soort van honderd procent zeker dat hij meegaat naar het WK. Dat vind ik ook best bijzonder eigenlijk”, sprak de Deense analyticus voor de camera van ESPN. "De laatste tien weken heeft hij geen bal geraakt. Dan vind ik het wel bijzonder dat hij er altijd bij zit. Dus je kan niet iemand anders vinden?”
Perez beseft dat Weghorst waarschijnlijk vooral als 'pinchhitter' gebruikt zal worden tijdens het toernooi. “Het is toch wel lekker als je zo’n type bent", constateert de voormalig profvoetballer. "Je speelt eigenlijk heel matig, maar je bent zeker van je WK. Gewoon, omdat je een bepaald type bent.”
Overigens krijgt ook Ajax-trainer Oscar Garcia de nodige kritiek na de nederlaag tegen de Tukkers. “Ik kan me wel voorstellen dat Weghorst zich afvraagt waarom hij wordt gewisseld voor Konadu", blikt hij terug. "Dat hij denkt: ‘Moet dit nou echt?’ Ik kan me voorstellen dat hij zich afvraagt wat hier het nut van is. En het is ook niet dat Ajax beter ging voetballen door Konadu. Ze werden niet sterker van de wissels", besluit Perez realistisch.
Kenneth Perez: "De laatste tien weken heeft hij geen bal geraakt"
