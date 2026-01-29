Meldingen
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax wedstrijden

Kenneth Perez: "Die clubs zijn te groot voor Ajax, niet voor PSV"

Stefan
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

PSV en Ajax gingen woensdagavond met 1-2 onderuit. Voor beide Nederlandse clubs is het Europese seizoen in de Champions League voorbij en Kenneth Perez denkt dat de Europese top- en subtopclubs vooral voor de Amsterdammers een maatje te groot zijn.

"Dat vind ik echt een ander niveau", vertelt Perez in Voetbalpraat van ESPN. "Als je genoeg clubs als Qarabag en Olympiakos treft, dan heb je een kans. Of ze het hadden gered als ze aan het begin van het seizoen ook zo hadden gespeeld, weet niemand."

Marciano Vink geeft vervolgens aan dat clubs als Olympique Marseille en Galatasaray een maatje te groot zijn voor Nederlandse clubs. Hier is Perez het gedeeltelijk mee eens. "Voor Ajax, niet voor PSV. Ik vind dat PSV ons gewoon heeft laten genieten. Ze zijn niet door, maar hadden ook zo’n moeilijke loting", aldus de Deense oud-voetballer.

Ajax wedstrijden Champions League Ajax historie & oud-spelers Kenneth Perez Het laatste Ajax Nieuws
