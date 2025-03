Kenneth Perez duidelijk: "Ajax was hoe dan ook kansloos geweest"

Kenneth Perez is niet verbaasd over de uitschakeling van Ajax in de Europa League. Francesco Farioli kreeg veel kritiek omdat hij tegen Eintracht Frankfurt (4-1) niet met zijn sterkste team begon, maar de Deense analist denkt dat ook dan verloren was.

"Of Ajax nou op volle oorlogssterkte was of niet; ze waren hoe dan ook kansloos geweest tegen Frankfurt. Dit is geen Champions League-niveau, maar Frankfurt is wel vele malen beter dan Ajax. Ze hebben vier goals om de oren gekregen omdat Frankfurt gewoon een heel goed niveau heeft", stelt Perez bij ESPN.

"Farioli heeft dit seizoen al zo vaak andere namen erin gezet, maar Ajax speelt heel vaak erbarmelijk voetbal. Ze winnen dan nog wel met 1-0 van de kleinere ploegen, maar dat niveau is gewoon niet voldoende tegen een ploeg als Frankfurt. Dan verlies je kansloos", aldus de analist, die nu wel snapte dat Farioli veel basisspelers op de bank hield. Zondag speelt de ploeg namelijk tegen AZ in de Eredivisie.

“Zondag is vele malen belangrijker. Je hebt een unieke kans om met dit materiaal kampioen te worden van Nederland. Die kans moet je eerder pakken dan dat je alle risico’s neemt in deze wedstrijd", besluit Perez.