Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Kenneth Perez genadeloos voor Ajax-aankoop: "Het was abominabel"

Max
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez is zeer kritisch op Oscar Gloukh. De analist vond de middenvelder van Ajax zaterdag dramatisch spelen tegen SC Heerenveen (1-1). 

Gloukh was dit seizoen een aantal keer een lichtpuntje bij Ajax, maar kon afgelopen weekend niet overtuigen. "Hij wil de grote man zijn, want hij gaat met misbaar naar de kant als hij gewisseld wordt", begint Perez in Dit Was Het Weekend. "Dan mag je iets meer laten zien dan hij gisteren deed. Echt, het gaat in een tempo en met een handelingssnelheid waar je de hik van krijgt. Dit is dan dé nummer 10, de grote spielmacher van Ajax."

Heitinga haalde de Israëliër de afgelopen weken vaak naar de kant, tot grote ergernis van de Ajax-supporters. "Het was abominabel hoe hij gisteren (zaterdag, red.) voetbalde. Hij leed zó veel balverlies, 25 keer. En dit is dan degene die niet gewisseld mag worden", vervolgt Perez. "Als er iemand gisteren rijp was voor een wissel, dan was hij dat. Maar hij wordt nu blijkbaar niet meer gewisseld: hij werd uiteindelijk aan de rechterkant gezet en heeft daar geen minuut gelopen."

Kenneth Perez Oscar Gloukh
