Kenneth Perez geniet van Ajax-speler: "Dat is heel zeldzaam"
Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn onder de indruk van het doelpunt van Abdellah Ouazane tegen SC Heerenveen. De zeventienjarige speler kende volgens de analisten verder geen gelukkige wedstrijd, maar liet bij zijn treffer wel zien over bijzondere kwaliteiten te beschikken.
"Ik werd heel blij van Ouazane. Hij heeft echt alles verkeerd gedaan, echt alles. Tot die goal", begint Perez in Dit was het weekend. "Waar ik blij van word, is iemand van zeventien met een goede traptechniek. Dit is zo mooi gedaan. Dat is heel zeldzaam."
Kwakman kon zich daarnaast vinden in de ingetogen reactie van Ouazane na zijn doelpunt. "Ik vind zijn reactie ook mooi. Of vingertje naar de mond."
Ouazane gaf na afloop zelf al aan dat hij vanwege zijn optreden nauwelijks van de treffer kon genieten. "Dat zag je ook aan mijn reactie. Ik wilde blij doen, maar je speelt geen goede wedstrijd. Ik kon daardoor niet juichen", vertelde hij.
Ook Perez waardeert die zelfkritiek bij het Ajax-talent. "Hij begrijpt dat hij als een krant heeft lopen voetballen. Hij heeft echt alle ballen ingeleverd. Dan vind ik het goed dat hij niet als een malloot naar het embleem gaat wijzen."
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Kenneth Perez geniet van Ajax-speler: "Dat is heel zeldzaam"
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