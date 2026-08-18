Kenneth Perez geniet van Ajax-speler: "Dat is heel zeldzaam"

Kenneth Perez en Kees Kwakman zijn onder de indruk van het doelpunt van Abdellah Ouazane tegen SC Heerenveen. De zeventienjarige speler kende volgens de analisten verder geen gelukkige wedstrijd, maar liet bij zijn treffer wel zien over bijzondere kwaliteiten te beschikken.

"Ik werd heel blij van Ouazane. Hij heeft echt alles verkeerd gedaan, echt alles. Tot die goal", begint Perez in Dit was het weekend. "Waar ik blij van word, is iemand van zeventien met een goede traptechniek. Dit is zo mooi gedaan. Dat is heel zeldzaam."

Kwakman kon zich daarnaast vinden in de ingetogen reactie van Ouazane na zijn doelpunt. "Ik vind zijn reactie ook mooi. Of vingertje naar de mond."