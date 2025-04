Kenneth Perez geniet van Ajax-speler: "Hij heeft zoveel inhoud nu"

Karim El Ahmadi kiest voor Antman, die twee assists gaf in de wedstrijd van Go Ahead Eagles tegen FC Utrecht (2-2). "Hij is in alles gewoon goed. Tussen de linies, diepteloopjes, assists... En hij kan ook wel een goaltje maken. Heel goede speler", zegt hij in het ESPN-programma Dit was het Weekend. Perez kiest voor Taylor.

"Antman won niet, dus heb ik voor Taylor gekozen", aldus de Deen. Taylor benutte tegen NAC Breda een penalty en gaf de assist bij de 3-1. "Omdat Taylor voor de zoveelste keer de beste Ajacied was. Hij heeft zo veel inhoud nu, en hij gaf óók nog een assist. En dat hij helemaal terugkwam om die bal weg te koppen zodat ze niet één-op-één kwamen te staan achterin bij Ajax. Hij was vandaag, wat mij betreft, de beste speler van Ajax", is Perez lovend.