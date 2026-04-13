Kenneth Perez haalt verschrikkelijk hard uit: "Ze zijn zo slecht"

Kenneth Perez heeft harde kritiek geuit aan het adres van de Nederlandse scheidsrechters. De Deense analist stoort zich aan het algehele niveau van de arbitrage in de Eredivisie en wijst bijvoorbeeld naar de tweede treffer van FC Utrecht tegen Telstar.

"Ik word zo moe van die gasten", foetert Perez in Dit was het weekend van ESPN. "Ze zijn zo slecht, de scheidsrechters in het algemeen. Het is blijkbaar rete moeilijk voor ze. Ze maken de ene fout na de andere. En de belangen staan op het spel."

"Het algehele niveau mag wel een stuk omhoog", gaat de Deense oud-voetballer van onder meer Ajax, PSV en FC Twente verder. "De VAR heeft een grotere verantwoordelijkheid. Hij is daar om de scheidsrechter te helpen met dingen, dingen die hij niet goed heeft waargenomen. Zoals bij Feyenoord, waar de VAR het goed deed. Higler moet dit zien. Ik vind dit veel meer de fout van de VAR, dan van Makkelie", aldus Perez.