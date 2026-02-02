Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Kenneth Perez hekelt Ajax-speler: "Wat een aansteller is dat zeg"

Bjorn
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez

Kenneth Perez is flink geschrokken van het duel tussen Excelsior en Ajax. De bezoekers gaven een 0-2 voorsprong uit handen en speelden gelijk op Woudestein. Volgens Perez is er sprake van een 'mentaliteitsprobleem'.

"Hoe haal je het in je hoofd?", vraagt Perez zich af bij Dit Was Het Weekend op ESPN. "Je bent niet zo lang geleden weggepoetst door AZ. Dan heb je waarschuwing op waarschuwing gekregen: tweede helften tegen Telstar, Go Ahead en Volendam. Hoe kun je dan denken, als individu: Ik hoef niet te werken, ik ben zo goed dat ik het voetballend kan. Dat kunnen ze helemaal niet. Ze zijn alleen goed als ze als team fungeren."

Met name het middenveld viel in de slotfase uit elkaar, maar Ajax had ook bijna geen middenvelders meer over. "Maar Regeer had hoofdpijn", aldus Perez cynisch. "Wat een aansteller is dat zeg." Kees Kwakman beaamt: "Elke keer na 75 minuten kan hij niet meer, dan zit hij op de grond." Regeer maakte dit keer echter wel de negentig minuten vol. 

