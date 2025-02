Kenneth Perez: "Het is zeer aannemelijk dat Ajax kampioen wordt"

"Hoelang duurt het eigenlijk om een kampioensfeest te organiseren als gemeente?", wil Perez graag weten. "Dat kan binnen een paar weken, denk ik", denkt presentator Pascal Kamperman mee met de Deense analist.

"Denk je dat de gemeente Amsterdam hier rekening mee heeft gehouden?", denkt Perez dat een mogelijke landstitel van Ajax als een behoorlijke verrassing komt in de hoofdstad. "Nee, want je mag er niet over praten. Dus zij doen dat ook niet", verwijst Kamperman met een kwinkslag naar de uitspraken van trainer Francesco Farioli.

"Ik zeg het omdat het na gisteren (zondag, red.) wel serieuze vormen aanneemt. Het is zeer aannemelijk dat Ajax kampioen wordt, met vijf punten voorsprong", doelt Perez op het gat dat is geslagen met PSV. "Dan moet zo'n gemeente toch, waar ze een hekel hebben aan grote evenementen... Ik denk dat ze het liefst geen enkel evenement houden daar. Want over het algemeen is het veel politie-inzet en veel rotzooi. Maar je moet er toch wel aan beginnen."

"Je pakt toch gewoon een draaiboek van een paar jaar geleden uit de kast'', oppert Kamperman vervolgens. '"Ja, is het copy-paste? Dus een dag vóór het kampioenschap kun je dat draaiboek gewoon pakken?", vult Perez aan met gevoel voor cynisme.

"Het is wel een beetje voorbarig, want ik heb ook al PSV uitgeroepen tot kampioen dit jaar. Maar het is maar van dat zo'n gemeente er toch rekening mee moet houden. Nu maar hopen dat Amsterdam niet elk weekend iets gepland heeft, waardoor er niet genoeg politie-inzet is", aldus Perez.