Kenneth Perez: "Het waren wel twee mooie goals weer van Ajax"

Kenneth Perez vindt dat Sparta de meeste teleurstelling overhoudt aan het spektakelstuk tegen Ajax (3-3). De Rotterdammers gaven een 3-1 voorsprong uit handen en dat mag volgens de ESPN-analist nooit gebeuren.

"Als je 3-1 voorstaat en nog een heel grote kans hebt op 4-1..." begint Perez zijn analyse. "Het waren wel twee mooie goals weer van Ajax."

Bij de gelijkmaker wijst de oud-voetballer vooral naar Pelle Clement, die onnodig balverlies leed. "Waarom doe je dit? Waarom houd je de bal niet gewoon bij je? Bescherm de bal en zie of je een vrije trap mee kan krijgen. Je speelt de bal zo in de ruimte... Dan verdien je het ook niet, zou ik bijna willen zeggen. Een heel rare actie van Clement."

Perez benadrukt dat dit soort fouten cruciaal zijn. "Op dit niveau moet je slimmer zijn. Sparta had het duel in handen, maar door zo’n moment geef je Ajax alsnog de kans om terug te komen."