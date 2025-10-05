Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Kenneth Perez: "Het waren wel twee mooie goals weer van Ajax"

Amber
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez vindt dat Sparta de meeste teleurstelling overhoudt aan het spektakelstuk tegen Ajax (3-3). De Rotterdammers gaven een 3-1 voorsprong uit handen en dat mag volgens de ESPN-analist nooit gebeuren.

"Als je 3-1 voorstaat en nog een heel grote kans hebt op 4-1..." begint Perez zijn analyse. "Het waren wel twee mooie goals weer van Ajax."

Bij de gelijkmaker wijst de oud-voetballer vooral naar Pelle Clement, die onnodig balverlies leed. "Waarom doe je dit? Waarom houd je de bal niet gewoon bij je? Bescherm de bal en zie of je een vrije trap mee kan krijgen. Je speelt de bal zo in de ruimte... Dan verdien je het ook niet, zou ik bijna willen zeggen. Een heel rare actie van Clement."

Perez benadrukt dat dit soort fouten cruciaal zijn. "Op dit niveau moet je slimmer zijn. Sparta had het duel in handen, maar door zo’n moment geef je Ajax alsnog de kans om terug te komen."

Gerelateerd:
Bas Nijhuis

Nijhuis helemaal klaar met Heitinga: "Kappen nu, anders zit je daar"

0
Youri Baas, Youri Regeer en Lucas Rosa

Nieuwe leider staat op bij Ajax: "Daar ben ik heel erg mee bezig"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 FC Groningen 8 3 15
5 NEC Nijmegen 7 8 12
6 AZ 7 4 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd