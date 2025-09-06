Kick-off
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

bron: Voetbalpraat

Ajax versterkte zich op Deadline Day met Kasper Dolberg. Kenneth Perez heeft er vertrouwen in dat de spits zich weer gaat laten zien in Amsterdam.

"Ajax heeft er een handje van om op spelers terug te grijpen die vertrokken zijn", merkt Perez op in het ESPN-programma Voetbalpraat. "Ik vond het een heel groot talent. Hij is wat ouder geworden en gerijpt in België. Dat is een lastige competitie voor een spits." De Deen weet dat Dolberg 'altijd heel introvert' overkomt. "Als het goed gaat, dan is zijn uitstraling een beetje van: het is een ijskonijn."

"Als het niet lekker gaat, is het van: interesseert het je überhaupt? Dat is een beetje de tweestrijd. Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax", aldus Perez, die weet dat Dolberg ook bij de nationale ploeg een rustig karakter heeft. "Het is niet zo dat hij bij het Deense elftal in de hekken hangt."

Volgens de analist kreeg Dolberg twee jaar te maken met een auto-immuunziekte. "Diabetes type 1. Dat is wel even handelen om daarmee om te gaan. Dat is niet zo één, twee, drie opgelost. Maar hij heeft wel goed gepresteerd bij Anderlecht", besluit Perez.

Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez
