Kenneth Perez: "Ik vind dat dat is wat Ajax nu nodig heeft"

Jordi Cruijff krijgt lof van Kenneth Perez: de analist is zeer te spreken over de koers die hij bij AFC Ajax heeft ingezet. Volgens Perez is het een goede ontwikkeling dat Siem de Jong en Daniel de Ridder deze week functies hebben gekregen binnen het technisch hart van de club.

"Ik vind dat dat is wat de club nu nodig heeft", begint Perez bij ESPN. "Zij weten wat het is en wat er gevraagd wordt om een Ajax-speler te zijn." Volgens de oud-voetballer heeft dat gevoel de afgelopen jaren ontbroken bij de Amsterdamse club. "De laatste jaren sloeg het aankoopbeleid helemaal nergens op."

Perez doelt op de afgelopen transferperiodes onder leiding van Sven Mislintat en Alex Kroes. "Er zijn een aantal transferperiodes geweest waarin Ajax continu de verkeerde spelers heeft aangetrokken. Spelers die Ajax niet verder konden helpen", vervolgt de analist.

Perez vindt dat daar snel verbetering moet komen, met Cruijff centraal in het proces. "Cruijff weet natuurlijk ook wél wat een Ajax-speler is. Een Ajax-speler is heel anders dan bij Groningen voetballen. Ik wens De Jong en De Ridder veel succes toe. Zij kiezen nu niet voor de makkelijke weg", aldus Perez.