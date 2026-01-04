Kenneth Perez is duidelijk: "Dan ben je af van dat toneelspel"

Het nieuwe jaar is van start en iedereen heeft wel wat te wensen voor 2026. Zo ook Kenneth Perez. De voormalig voetballer en huidig analist hoopt dat er dit jaar zuivere speeltijd wordt ingevoerd.

"Voer zuivere speeltijd in", deelt Perez in het Noordhollands Dagblad zijn wens voor 2026. "Dan ben je af van dat toneelspel vol onsportiviteit. Het tijdrekken is nu iets wat heel erg loont in het voetbal. Voor elke minuut die je tijdrekt, krijg je slechts een halve minuut extra speeltijd. Dus je wint een halve minuut met tijdrekken en dat weet elke speler."

De Deen vervolgt: "Op het WK in Qatar werd er steeds heel veel extra tijd toegevoegd, soms meer dan tien minuten: dat vond ik prima. Maar dat gebeurt nu niet meer. Was natuurlijk niet ideaal voor de televisiezenders die de wedstrijden uitzenden, maar het was wél een stuk eerlijker", is Perez van mening.