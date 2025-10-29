Kick-off
Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Kenneth Perez is er wel klaar mee: "Het is totaal niet des Ajax"

Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

John Heitinga ligt als hoofdtrainer bij Ajax vrijwel continu onder vuur. Volgens Perez zou het een prestatie van formaat zijn als de oefenmeester deze storm kan doorstaan.

"Als Heitinga hieruit komt, dan is het echt een huzarenstukje. Dan is het echt knap," zegt hij. Op de vraag wat hij daar precies mee bedoelt, legt Perez uit: "Dat ze op wonderbaarlijke manier weer wedstrijden winnen, weer wat beter gaan voetballen en hij het een soort van op de rit krijgt. Dat je naar Ajax kijkt en denkt: Ajax wint thuis gewoon van PEC Zwolle en Heracles Almelo."

Perez twijfelt echter of Heitinga dat zal lukken. Hij lijkt niet te verwachten dat de trainer de moeilijke situatie bij de club kan ombuigen. Over de eerdere uitspraken van Alex Kroes over de realiteit binnen Ajax merkt Perez op: "Mensen vinden het belachelijk wat Alex Kroes allemaal zegt, maar ik begrijp hem wel. Daar een kleine nederlaag, daar een kleine nederlaag. Het is totaal niet des Ajax’, maar dit is ook niet Ajax," oordeelt hij.

Hij voegt daar nog aan toe: "Je hebt een hele nieuwe realiteit. Alleen deze wedstrijd heeft Alex Kroes zelf gecreëerd. Wel met een veel kleinere portemonnee dan je wilt hebben als je mee wilt doen, maar je kunt grote vraagtekens zetten bij welke selectie hij heeft samengesteld met het geld dat ze hadden. Ik begrijp wel dat hij de lat lager heeft gelegd."

