Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"
Ajax won afgelopen weekend niet van SC Heerenveen en werd daardoor vijfde. Dat betekent dat de Amsterdammers zich moeten gaan opmaken voor de play-offs. Kenneth Perez en Arnold Bruggink hadden medelijden met Ajax.
"Ze hebben toch een punt gepakt. Goed hoor", was Kenneth Perez cynisch in het ESPN-programma Dit was het Weekend. "Ze weten wat ze moeten doen en ik zag daar niks van terug. Dat snap ik wel, want ze hebben de kracht er niet voor. Klaassen en Berghuis. Hoe kan je die eruit halen? Nou, die konden gewoon niet meer. Die waren op."
Perez laat vervolgens beelden zien van de laatste twintig minuten. "Ze komen overal te laat, grote ruimtes. Dit is een Ajax dat een goal moet maken, maar ze zakken in. Allemaal op eigen helft. Je zou zeggen: we jagen ze af en zorgen dat Heerenveen fouten maakt. Maar ze hebben de kracht niet. Ze wilden in de counter iets doen, maar echt: no way. Het is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken."
Arnold Bruggink wijst naar andere ploegen in de Eredivisie, zoals NEC. "Als je dan Schreuder bij NEC ziet, die dat in korte tijd aan intensiteit helemaal veranderd heeft. Met aanvallend voetbal en intensiteit. Hij heeft spelers echt beter gemaakt. Een Nederlandse trainer..."
Perez: "Dat had bij Ajax een jaar geleden moeten gebeuren in de zomer. Dat zal moeten, want als je het niet doet, kan je niet mee in de Eredivisie, laat staan Europees. Er zijn meer trainers die dat kunnen. Twente heeft dat ook, maar bij Ajax hebben ze het van de zomer niet kunnen doen. De spelers die zijn gehaald staan daar ook niet voor. Ze konden Heerenveen gewoon niet onder druk zetten. Ze hebben in alle gelederen gefaald."
