Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"

"Ze hebben toch een punt gepakt. Goed hoor", was Kenneth Perez cynisch in het ESPN-programma Dit was het Weekend. "Ze weten wat ze moeten doen en ik zag daar niks van terug. Dat snap ik wel, want ze hebben de kracht er niet voor. Klaassen en Berghuis. Hoe kan je die eruit halen? Nou, die konden gewoon niet meer. Die waren op."

Perez laat vervolgens beelden zien van de laatste twintig minuten. "Ze komen overal te laat, grote ruimtes. Dit is een Ajax dat een goal moet maken, maar ze zakken in. Allemaal op eigen helft. Je zou zeggen: we jagen ze af en zorgen dat Heerenveen fouten maakt. Maar ze hebben de kracht niet. Ze wilden in de counter iets doen, maar echt: no way. Het is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken."