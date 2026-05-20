Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"

Amber
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Ajax won afgelopen weekend niet van SC Heerenveen en werd daardoor vijfde. Dat betekent dat de Amsterdammers zich moeten gaan opmaken voor de play-offs. Kenneth Perez en Arnold Bruggink hadden medelijden met Ajax.

"Ze hebben toch een punt gepakt. Goed hoor", was Kenneth Perez cynisch in het ESPN-programma Dit was het Weekend. "Ze weten wat ze moeten doen en ik zag daar niks van terug. Dat snap ik wel, want ze hebben de kracht er niet voor. Klaassen en Berghuis. Hoe kan je die eruit halen? Nou, die konden gewoon niet meer. Die waren op."

Perez laat vervolgens beelden zien van de laatste twintig minuten. "Ze komen overal te laat, grote ruimtes. Dit is een Ajax dat een goal moet maken, maar ze zakken in. Allemaal op eigen helft. Je zou zeggen: we jagen ze af en zorgen dat Heerenveen fouten maakt. Maar ze hebben de kracht niet. Ze wilden in de counter iets doen, maar echt: no way. Het is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken."

Arnold Bruggink wijst naar andere ploegen in de Eredivisie, zoals NEC. "Als je dan Schreuder bij NEC ziet, die dat in korte tijd aan intensiteit helemaal veranderd heeft. Met aanvallend voetbal en intensiteit. Hij heeft spelers echt beter gemaakt. Een Nederlandse trainer..."

Perez: "Dat had bij Ajax een jaar geleden moeten gebeuren in de zomer. Dat zal moeten, want als je het niet doet, kan je niet mee in de Eredivisie, laat staan Europees. Er zijn meer trainers die dat kunnen. Twente heeft dat ook, maar bij Ajax hebben ze het van de zomer niet kunnen doen. De spelers die zijn gehaald staan daar ook niet voor. Ze konden Heerenveen gewoon niet onder druk zetten. Ze hebben in alle gelederen gefaald."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena

Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken

0
Davy Klaassen

Klaassen wijst naar Feyenoord: "Niet het idee dat we minder waren"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez Arnold Bruggink
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Chris Woerts

Woerts fileert Ajax compleet: "Die moeten ze direct vervangen"

0
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"

John Heitinga weer aan de slag? "Er is veel interesse voor hem"

Boulahrouz ziet pure middenmoot bij Ajax: "Slechts 3 Ajax-waardig"

Woerts fileert Ajax compleet: "Die moeten ze direct vervangen"

Gijp stellig over Ajax: "De KNVB kon het natuurlijk niet..."

'Ajax laat talentvolle aanvaller vertrekken; AZ ligt op de loer'

Steven Berghuis strijdbaar: "We gaan gewoon onze rug rechten"

'Wout Weghorst tekent nog voor WK contract bij andere club'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws