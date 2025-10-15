Kenneth Perez: "Je kan hem niet vergelijken met Patrick Kluivert"

Memphis Depay maakt indruk op Kenneth Perez, zo laat de analist maandagavond weten bij Voetbalpraat op ESPN. De 31-jarige spits vestigde zondagavond tijdens Nederland – Finland (4-0) het record voor meeste assists in het Nederlands elftal, maar volgens Perez wordt hij door het grote publiek nog steeds niet serieus genomen.

"De vorige keer werd hij de topscorer aller tijden en nu is hij de speler met de meeste assists", begint de oud-voetballer. "Hij heeft er nu 35 en tóch wordt hij op de een of andere manier niet voor 'vol' aangezien, als een van de beste spitsen die Nederland heeft gehad."

Perez vervolgt: "Je kunt hem niet vergelijken met Robin van Persie, Ruud van Nistelrooy en Patrick Kluivert. Zij waren jarenlang basisspeler en belangrijk bij topclubs. Dat is Memphis natuurlijk niet geweest. Bij Olympique Lyon was hij misschien het belangrijkst. Manchester United was nog vroeg in zijn carrière, dus dat pakte niet helemaal goed uit. Bij Barcelona was hij ook meer een invaller."

"Kluivert was jarenlang een onbetwiste basisspeler bij Barça, Van Nistelrooy scoorde heel veel goals bij Manchester United, Van Persie liet het zien bij Arsenal én Manchester United," aldus Perez. Hij begrijpt dat Memphis voor het grote publiek niet in hetzelfde rijtje staat als deze topspitsen, maar benadrukt: "Wat hij presteert en aan het doen is, is best wel knap."