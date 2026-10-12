Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"
Kenneth Perez heeft stevige kritiek geuit op Raymond van Meenen, de scheidsrechtersbaas van de KNVB. Volgens de analist liet Van Meenen in zijn uitleg over enkele discutabele scheidsrechterlijke beslissingen zien dat hij weinig verstand heeft van voetbal.
Van Meenen was zondagochtend te gast in Goedemorgen Eredivisie, waar hij terugblikte op een aantal omstreden momenten van het afgelopen weekend. Perez was niet onder de indruk van zijn uitleg. "Hij gaf een cursus recht lullen wat krom is", zei de analist in Dit was het Weekend.
"Dat er veel fouten gemaakt worden, vind ik nog niet eens zo erg. Want scheidsrechters zijn mensen. Maar dit is hun baas en die bewijst dat hij gewoon 0,0 voetbalverstand heeft." Ook de manier waarop Van Meenen de actie van Jorthy Mokio bij Ajax besprak, schoot bij Perez in het verkeerde keelgat. "Toen ik hem de actie van Jorthy Mokio bij Ajax zag bespreken, dacht ik 'dit is een lost cause'", vervolgde hij.
De analist verbaasde zich vooral over de vraag of de speler van N.E.C. wel een echte schietkans kreeg. "Hij vraagt zich af of de speler van N.E.C. wel een echte schietkans kreeg. Dit was de allergrootste schietkans die je maar kan krijgen. Hij snapt gewoon helemaal niks van voetbal."
Kenneth Perez kijkt naar Ajax: "Heeft 0,0 verstand van voetbal"
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