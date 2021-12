Geschreven door Idse Geurts 07 dec 2021 om 12:12

ESPN-analist, en oud-speler, Kenneth Perez heeft zowel advies voor Noussair Mazroui als Ajax. In het programma Voetbalpraat, geeft Perez als eerste advies aan Mazraoui. De analist stelt dat Mazraoui ‘gewoon’ zijn aflopende contract bij Ajax moet verlengen. Dit heeft voornamelijk te maken met zijn transfervrije status. Volgens Perez brengt de transfervrije status een groot gevaar met zich mee. “Dan word je transfervrij ergens gebracht en is het eerst maar afwachten. Ik zou hem adviseren om bij te tekenen bij Ajax. Een andere club neemt hem zonder enig risico, want als het helemaal niet lukt, dan heb je hem transfervrij gehaald. Als je er na een halfjaar of een jaar klaar mee bent, verkoop je hem voor een paar miljoen”, zo stelt Perez.

Ook geeft de analist nog advies aan Ajax op het gebied van de transfermarkt. De afgelopen weken wordt Steven Bergwijn genoemd als mogelijke versterking voor de Amsterdammers, maar Perez ziet hier geen heil in. “Ik vind het overbodig om Bergwijn te halen”, stelt Perez. “Hij speelt nooit bij Tottenham, dus we kunnen hem eigenlijk niet beoordelen”. Volgens Perez kan Ajax beter vertrouwen blijven houden in David Neres. Dit zou de club ook weer de nodige transfersommen schelen.