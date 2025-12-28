Kenneth Perez kraakt Ajacied: "Is hij wel zo goed als we denken?"

Kenneth Perez vindt dat Kenneth Taylor dit seizoen vooralsnog erg tegenvalt. De middenvelder van Ajax is nog niet op het niveau van vorig seizoen.

Taylor was vorig seizoen onder Francesco Farioli een van de uitblinkers bij Ajax en werd aan meerdere grote clubs gelinkt. Van een transfer kwma het uiteindelijk niet. Dit seizoen worstelt de middenvelder nog met zijn vorm, ziet Perez. "Blijkbaar is hij alleen goed in een duidelijke organisatie. In de chaos van de eerste seizoenshelft scoorde hij een dikke onvoldoende", oordeelt hij in gesprek met ESPN.

Het zet de analist aan het denken. "Is hij dan wel zo goed als we denken?", vraagt de voormalig profvoetballer van onder andere MVV, Ajax en PSV zich af. "Natuurlijk heeft hij bepaalde voorwaarden waar hij altijd op kan terugvallen. Zijn loopvermogen bijvoorbeeld. Dat mag hij in de tweede seizoenshelft laten zien."