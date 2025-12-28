AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kenneth Perez kraakt Ajacied: "Is hij wel zo goed als we denken?"

Max
bron: ESPN
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez vindt dat Kenneth Taylor dit seizoen vooralsnog erg tegenvalt. De middenvelder van Ajax is nog niet op het niveau van vorig seizoen. 

Taylor was vorig seizoen onder Francesco Farioli een van de uitblinkers bij Ajax en werd aan meerdere grote clubs gelinkt. Van een transfer kwma het uiteindelijk niet. Dit seizoen worstelt de middenvelder nog met zijn vorm, ziet Perez. "Blijkbaar is hij alleen goed in een duidelijke organisatie. In de chaos van de eerste seizoenshelft scoorde hij een dikke onvoldoende", oordeelt hij in gesprek met ESPN

Het zet de analist aan het denken. "Is hij dan wel zo goed als we denken?", vraagt de voormalig profvoetballer van onder andere MVV, Ajax en PSV zich af. "Natuurlijk heeft hij bepaalde voorwaarden waar hij altijd op kan terugvallen. Zijn loopvermogen bijvoorbeeld. Dat mag hij in de tweede seizoenshelft laten zien."

Gerelateerd:
Thijmen Blokzijl en Pharell Nash

Ajax-talent zeer trots: "Al met al is het een geslaagd jaar"

0
Quilindschy Hartman bij Oranje

'Quilindschy Hartman staat open voor huurtransfer naar Ajax'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd