Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Het laatste Ajax Nieuws

Kenneth Perez kritisch: "De basis van dit Ajax is niet gezond"

Cherine
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © BSR Agency

Kenneth Perez blijft na de wedstrijd tegen NAC Breda kritisch over Ajax. Hij zag geen verbetering in de tweede helft en vond het spel van de Amsterdammers teleurstellend en zorgwekkend. Bij rust bij 1-1 was de ESPN-analist al kritisch op Ajax. Uiteindelijk won de ploeg van Heitinga met 2-1, ondanks moeite tegen tien man van NAC.

"Nee, dit resultaat is niet terecht", begint Perez bij ESPN. "NAC was de betere partij over negentig minuten, ook met elf tegen tien. Het is goed voor Ajax dat ze drie punten pakken. Verder is dit een gênante middag."

"Het is tenenkrommend, de spelers weten niet wat ze moeten doen. Dat je met elf tegen tien geen balbezit kan houden, dat spreekt voor mij echt boekdelen. Ajax is een van de grootste clubs van Nederland, hebben een van de grootste spelersbudgetten en je legt dit op de mat… Dat is gênant", vervolgt hij.

Na het laatste fluitsignaal klonk er flink fluitconcert in de Johan Cruijff Arena. "De fans weten niet hoe ze moeten reageren. Het is een soort opluchting, maar de gedachte: waar zitten we eigenlijk naar te kijken? heerst. De supporters die de punten belangrijk vinden zijn blij, maar de basis van dit Ajax is niet gezond. De basis is niet goed genoeg als je aanvallend wil voetballen. Het is gewoon niet oké met dit Ajax", aldus Perez.

