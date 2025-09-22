Perez kritisch na PSV - Ajax: "Doet me denken aan Brian Brobbey"

PSV speelde zondagmiddag in eigen huis met 2-2 gelijk tegen Ajax en Kenneth Perez toonde zich na afloop kritisch over het optreden van Ismael Saibari. De voormalig profvoetballer is van mening dat de middenvelder wel twee of drie keer had kunnen scoren.

"Hij loopt natuurlijk heel veel", sprak hij zondag bij 'Dit Was Het Weekend' op ESPN. "Fysiek ziet hij er qua loopvermogen goed uit. Ik dacht ook dat hij aan de beterende hand was qua fitheid, dat zag je vandaag niet helemaal. Maar zijn schoten... We beoordelen hem nu even op Premier League-niveau. Het is een geweldige actie, maar dit schot...", vertelt Perez over een wild schot in de tweede helft.

"Je ziet het vooral in de herhaling. Dan kan ik serieus bijna janken. Dit doet bijna pijn aan mijn ogen. Het doet me ook denken aan Brian Brobbey, die viel ook altijd wanneer hij moest schieten. Saibari ook", vervolgt de analyticus, die ook nog een slap schotje uit de 79e minuut noemt. "Dit is ook een kinderschot. Deze moet erin. Hier moet een keeper echt een geweldige redding verrichten, maar dat was niet het geval. Dat viel me dan wel tegen", aldus Perez.

De Deense voetballiefhebber denkt wel dat Saibari nog veel potentie heeft. "Hij kan met iedereen mee qua lopen. En voetbal is lopen geworden. Daar heb ik wel goede hoop voor hem, dat hij die stap kan maken", benadrukt hij. "Maar je zit toch te kijken naar zo'n wedstrijd: wie is hier nu topkwaliteit? Wie kan hier nou, want we hebben deze week weer Champions League gezien, mee op topniveau. Dest is dan diegene die mij als eerste te binnenschiet, maar hij heeft het ook geprobeerd bij een aantal clubs en is daar ook niet geslaagd. Saibari kan die stap misschien aan op termijn, als hij wat fitter wordt", besluit Perez.