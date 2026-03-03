Kenneth Perez kritisch: "Ik heb het bijna crimineel genoemd"

Resink stond afgelopen winter naar verluidt serieus in de belangstelling van Benfica, maar FC Groningen wilde de aanvoerder absoluut niet kwijt. "Als de club niet met de kopende club wil praten, wordt het lastig", reageert Perez in Voetbalpraat van ESPN. Door de zware blessure lijkt ook een transfer in de volgende transferwindow niet meer aan de orde.

Dat FC Groningen bij voorbaat al een duidelijke streep door een transfer van Resink zette, zorgt voor onbegrip bij Perez. Volgens de analist heeft FC Groningen geluk dat de middenvelder niet geprobeerd heeft een transfer te forceren. "Stije Resink doet het netjes en wie is nu de lul? Stije Resink", oordeelt hij. "Wie is de lul straks? Sano, als NEC verder kukelt."

De middenvelder van NEC kon naar verluidt voor twintig miljoen euro naar Ajax, maar ook daar wilden de Nijmegenaren niet aan meewerken. "Dat NEC nee zegt tegen 20 miljoen. Dat is zijn (Marcel Boekhoorn red.) geld", vervolgt Perez. "Maar dat je een speler ontneemt om het tienvoudige te laten verdienen, bijna crimineel heb ik het genoemd. Resink laat maar weer zien dat als je een transfer kan maken, dan moet je die pakken."