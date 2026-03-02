Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "De grootste onruststoker"

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn kritisch op Maarten Paes. De doelman van Ajax was tegen PEC Zwolle (0-0) een bron van onrust in de opbouw.

Ajax kon zondag niet overtuigen in Zwolle en volgens Perez lag dat deels aan Paes. "Ze hebben de grootste onruststoker in de goal gekregen sinds mensenheugenis", oordeelt de analist in Dit Was Het Weekend. "Die Paes, die speelt echt de gekste ballen in. Of je speelt strak in, of je speelt hem niet in."

Ook Vink meent dat de voormalig FC Utrechter het voetballende aspect zondag nog niet onder de knie had. "Hij speelt een Ajax-keeper. Hij heeft dit nooit hoeven doen, maar nu is hij naar Ajax gekomen en denkt ik: ik ga nu opbouwen", besluit de voormalig profvoetballer.