Kenneth Perez kritisch op Ajacied: "Hij rent, vliegt en doet"

Kenneth Perez denkt dat er nog een hoop moet gebeuren bij Ajax, willen de Amsterdammers in de buurt komen van PSV. De Deense oud-voetballer licht een aantal spelers van Ajax uit die in zijn ogen niet het gewenste niveau hebben.

"Als jij het gat wil dichten met PSV, dan moet je meer kwaliteitsspelers hebben", begint Perez in Dit was het weekend van ESPN. De Deen is met name hard voor Youri Regeer. "Je moet niet de Regeers hebben. Regeer is natuurlijk wel dienstbaar. Doet wat hij moet doen. Hij rent, hij vliegt, hij doet. Maar het is natuurlijk niet de kwaliteit die Ajax nastreeft."

En Regeer is volgens Perez niet de enige die niveau ontbeert. "Dan moet je niet Sutalo achterin hebben. Dan moet je niet Rosa of Gaaei rechtsback hebben. Dan moet je niet Wijndal als linksback hebben. Dan moet je niet Wout Weghorst als eerste spits hebben", aldus Perez.