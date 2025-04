Kenneth Perez legt uit: "Hij moet een voorbeeld aan Taylor nemen"

"Daar is Mauro Júnior een mooi voorbeeld van", begint Perez in Voetbalpraat van ESPN. "Hij is niet de meest getalenteerde, maar doordat hij wel de dingen wil doen wordt hij tegen Ajax op het middenveld gezet. En Joey Veerman viel voor de zoveelste keer tegen in een topwedstrijd en werd eruit gehaald. Veerman zou eens een voorbeeld moeten nemen aan Kenneth Taylor: minder getalenteerd, maar kneiterfit."

"Voetballen is lopen geworden. Je kan niet alleen maar spelen als tegen RKC en dan een heerlijke voetballer genoemd worden. Dat gaat hem niet worden. En die wake-up calls zijn er zat van geweest. Ik zit bijna geïrriteerd te kijken. Het is echt wel een mooie voetballer aan de bal, maar je ziet hem moeilijk lopen. Real Madrid gaat hem niet meer worden, toch?", aldus Perez.