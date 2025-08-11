TransferPioniers
"Hakim Ziyech terug naar Ajax? Die club heeft wel behoefte aan hem"
Meldingen
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Kenneth Perez maakt gehakt van Ajax: "Er klopte zó weinig van"

Amber
bron: Dit Was Het Weekend
Kenneth Perez
Kenneth Perez Foto: © Pro Shots

Kenneth Perez heeft zich verbaasd over het zwakke optreden van Ajax in de seizoensouverture tegen Telstar (2-0). Volgens de ESPN-analist kwam de ploeg van John Heitinga 'abominabel slecht' voor de dag.

"Het was zo slecht, echt niet normaal. Het was abominabel slecht. In alles", zegt Perez in Dit Was Het Weekend. "Het is heel bijzonder dat ze Telstar, dat haast geen achttien contractspelers op de been kan brengen, niet helemaal en finaal wegspelen."

Al binnen drie minuten kreeg Telstar-spits Milan Zonneveld een vrije doortocht, waarna Ajax even later via Wout Weghorst op voorsprong kwam. "Dat is de trainersstaf wel echt aan te rekenen", vindt Perez. "Dit gebeurt niet als je heel goed druk zet. Kijk, Ajax wil een nieuwe weg inslaan na Farioli, met aanvallend voetbal. Maar dan moet je het wel goed doen. Er klopte zó weinig van. De ene hand wist niet wat de andere deed."

Telstar kwam in de Johan Cruijff ArenA tot maar liefst achttien doelpogingen, meer dan Ajax zelf. Perez: "Maar ook als je gewoon met je ogen kijkt, dan zag je dat Telstar heel veel kansen kreeg. Denk je niet dat Telstar naar Ajax is gegaan met de gedachte: Nou, als we drie keer over de middenlijn komen, dan is het goed. Nu dachten ze: Holy shit, we zijn zó vaak in de buurt van de goal geweest."

"Bij Ajax klopte er gewoonweg helemaal niks van", besluit de Deen. Tafelgenoot Karim El Ahmadi benadrukt dat ook de tegenstander lof verdient: "Die ploeg moet je ook een compliment geven."

Gerelateerd:
Bertrand Traoré, Wout Weghorst en Youri Regeer bij Ajax

Ajax-speler zorgt voor enorme verbazing: "Eet hij hier gras?"

0
Hugo Borst

Hugo Borst pakt Heitinga aan: "Onder hem niet verder dan vierde"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez Karim El Ahmadi
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Oscar Gloukh

Oscar Gloukh kon in 2022 ook al naar Ajax: "Ik wilde graag komen"

0
Jorrel Hato

'Jorrel Hato zet laatste stap voor tekenen contract bij Chelsea'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
7 FC Volendam 1 0 1
8 SC Heerenveen 1 0 1
9 AZ 0 0 0
10 Ajax 0 0 0
11 FC Utrecht 0 0 0
12 Heracles Almelo 0 0 0
13 Telstar 0 0 0
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd