Kenneth Perez maakt gehakt van Ajax: "Er klopte zó weinig van"

"Het was zo slecht, echt niet normaal. Het was abominabel slecht. In alles", zegt Perez in Dit Was Het Weekend. "Het is heel bijzonder dat ze Telstar, dat haast geen achttien contractspelers op de been kan brengen, niet helemaal en finaal wegspelen."

Al binnen drie minuten kreeg Telstar-spits Milan Zonneveld een vrije doortocht, waarna Ajax even later via Wout Weghorst op voorsprong kwam. "Dat is de trainersstaf wel echt aan te rekenen", vindt Perez. "Dit gebeurt niet als je heel goed druk zet. Kijk, Ajax wil een nieuwe weg inslaan na Farioli, met aanvallend voetbal. Maar dan moet je het wel goed doen. Er klopte zó weinig van. De ene hand wist niet wat de andere deed."

Telstar kwam in de Johan Cruijff ArenA tot maar liefst achttien doelpogingen, meer dan Ajax zelf. Perez: "Maar ook als je gewoon met je ogen kijkt, dan zag je dat Telstar heel veel kansen kreeg. Denk je niet dat Telstar naar Ajax is gegaan met de gedachte: Nou, als we drie keer over de middenlijn komen, dan is het goed. Nu dachten ze: Holy shit, we zijn zó vaak in de buurt van de goal geweest."

"Bij Ajax klopte er gewoonweg helemaal niks van", besluit de Deen. Tafelgenoot Karim El Ahmadi benadrukt dat ook de tegenstander lof verdient: "Die ploeg moet je ook een compliment geven."