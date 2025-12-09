Kenneth Perez na Ajax-duel: "Vond het absoluut geen rode kaart"

Kenneth Perez vindt dat Ajax een goede keuze heeft gemaakt door de bal niet uit te spelen toen Wout Weghorst in de eerste helft van het duel met Fortuna Sittard geblesseerd op het gras bleef liggen. Dat zegt de analist maandagavond in Voetbalpraat op ESPN.

Weghorst ging al vroeg in de wedstrijd onderuit na een stevig duel met Shawn Adewoye en bleef kermend achter. Toch speelde Ajax door. Perez ziet geen enkele reden om dat af te keuren. "Ik vond het absoluut geen rode kaart", stelt hij. "Het doet wel zeer, daar niet van, maar Weghorst zeurde niet over de pijn. Hij zeurde over dat hij een rode kaart wilde zien."

Volgens Perez handelde Ajax logisch door het spel niet stil te leggen. "Ik vond dat Ajax gelijk had dat ze de bal niet uitschoten", zegt hij. "Ze hadden de bal en speelden best lekker rond. Ajax dacht: we hebben nu eindelijk dat ronde ding en geven hem niet zomaar weg. Voor hetzelfde geld staat hij zo weer op, maar dat was niet zo. Het was echt een harde tackle."

Sjoerd Mossou begrijpt de dynamiek rondom de spits maar al te goed. "Het was ook hoe wij Weghorst kennen. Dit is hoe je het voorstelt, ook hoe dat binnen zo'n elftal leeft", merkt hij op. Perez sluit zich daarbij aan: "Ik denk dat de spelers van Ajax denken: het is goed dat Wout in ons elftal zit, maar dat ze ook soms denken: wat een... Dat zag je tijdens dit moment een beetje."