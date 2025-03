Kenneth Perez na winst Ajax: "Ze hopen erop dat de goal valt"

Ajax boekte zondag een krappe 0-1 overwinning op PEC Zwolle. De ploeg van Francesco Farioli had het niet makkelijk, maar wist uiteindelijk via een benutte strafschop de drie punten binnen te halen. Oud-Ajacied Kenneth Perez analyseerde de wedstrijd bij Voetbalpraat op ESPN en concludeerde dat de Amsterdammers vooral profiteerden van de zwakte van de tegenstander.

"Gelukkig speelden ze tegen een tegenstander die ze geen pijn kon doen. Ook al hadden ze een paar aanvallen, het werd nooit doortastend," stelt Perez. Volgens de analist was Ajax verdedigend redelijk georganiseerd, maar leunde het team sterk op een moment van geluk. "Ajax, hoe je het ook wendt of keert, regelt het wel qua tactiek en organisatie en dan hopen ze erop dat de goal valt. Die viel er nu door een penalty."

In de media wordt Ajax bij een eventuele landstitel regelmatig de 'kampioen van de armoede' genoemd, maar daar is Perez het niet mee eens. "Kampioen is kampioen. Jij kan er ook niks aan doen dat de gedoodverfde kampioen het helemaal vergooit. En als je zo blijft doorgaan, kom je op best veel punten uit. Kampioen van de armoede is meer als je maar 72 punten haalt," aldus de oud-middenvelder.