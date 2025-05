Kenneth Perez onder de indruk: "Daarom kijk ik graag naar hem"

AZ won donderdagavond in eigen huis met 4-1 van SC Heerenveen en Mexx Meerdink nam in de eerste helft een zuivere hattrick voor zijn rekening. Kenneth Perez heeft genoten van de talentvolle centrumspits en trok een vergelijking met een voormalig Ajacied.

“Hoe hij afwerkt, de bal kaatst, aanneemt… Hij speelt heel natuurlijk, met een bepaalde souplesse", sprak hij bij ESPN. "Je hebt spelers die heel gespannen ogen, maar hij speelt met de juiste ontspannenheid. Hij is lekker technisch. Ik heb het gevoel dat ik naar pure kwaliteit zit te kijken", aldus Perez.

"Het is geen gemaakte spits. Iemand als Klaas-Jan Huntelaar was een prachtige spits, maar getergd", constateert hij. "Een gemaakte spits, die niet speelde met de souplesse van Meerdink. Ik denk dat Meerdink ook wel wat kansen mist omdat hij zo ontspannen speelt, maar daarom kijk ik wel graag naar hem.”

Ook Karim El Ahmadi ziet een 'complete' spits in Meerdink. “Hij heeft voor mij alles wat een spits moet hebben: hij kan meevoetballen, is snel, redelijk sterk, kan koppen, kiest goed positie en zijn schoten zijn vaak op goal", legt hij uit. "Deze jongen moet eigenlijk een jaar bij AZ alles spelen en dan kijken op hoeveel goals hij uitkomt. Hij heeft de kwaliteiten om het team bij de hand te nemen, ook al is hij best wel jong. Hij heeft heel goede dingen laten zien.”